В Екатеринбурге наметили дорожную карту для таджикских и уральских туристов

Дорожная карта будет составлена для туристов из Таджикистана и Среднего Урала России, что позволит увеличить взаимный турпоток. Такая договоренность достигнута в Екатеринбурге между председателем комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддином Муминзодом и заместителем губернатора Свердловской области РФ Дмитрием Иониным.

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По итогам встречи стороны договорились составить дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма и определили ключевые направления взаимного турпотока, говорится в сообщении на сайте таджикского генконсульства в Екатеринбурге. В частности, в перспективе сотрудничества собеседники обозначили обмен молодежными группами для отдыха в лагерях, в том числе спортивных, и организацию туристических марафонов в горные районы Среднего Урала и Таджикистана.

Муминзод отметил преимущественные туристические направления в Таджикистане - горный, экологический и медицинский.

«141 тыс. туристов из России посетила Таджикистан за девять месяцев текущего года, что на 28% больше аналогичного периода [2023 года]. Мы предлагаем востребованные услуги по приемлемым ценам», — сообщил глава комитета по туризму.

В свою очередь Ионин обозначил ключевые виды туризма, развивающиеся на Среднем Урале - промышленный, минералогический, оздоровительный, медицинский, познавательный, деловой и культурный.

«Жители среднеуральского региона проявляют активный интерес к новым направлениям для отдыха. И Таджикистан может стать одним из популярных направлений для уральских туристов, как и Средний Урал для туристов из Таджикистана. Нам есть, что предложить друг другу», — пояснил замглавы региона.

Кроме того, в ходе встречи особое внимание было уделено логистическим возможностям. Было отмечено, что Екатеринбург является крупным логистическим центром и транспортным хабом, включая регулярные прямые рейсы в таджикские города через международный аэропорт Кольцово. Ведущие туроператоры Таджикистана презентовали туристический и санаторно-курортный потенциал страны представителям туриндустрии и предприятиям Свердловской области.

В последние годы туризм в Таджикистане активно развивается, а также растет число иностранцев, посещающих республику. В основном, в Таджикистан приезжают граждане стран СНГ, наибольший турпоток отмечается из соседнего Узбекистана - свыше 800 тыс. человек в 2023 году. Из России в прошлом году в Таджикистан приехали более 262 тыс. человек, что на 92% больше, чем в 2022 году. В комитете по развитию туризма сообщали ТАСС, что рассчитывают привлечь 300 тыс. российских путешественников за 2024 год.