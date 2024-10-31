Более 55 тысяч китайских туристов посетили Забайкалье

Забайкальский край за 2024 год посетили более 55 тысяч китайских туристов. Об этом сообщается на официальном портале региона.

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В столице Бурятии прошло восьмое совещание руководителей администраций России, Китая и Монголии. Темой встречи стало международное сотрудничество в сфере туризма и развития международного брендового маршрута «Великий чайный путь», который создается для достижения целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

От Забайкальского края в совещании участвовала замминистра Юлия Иванова.

«Мы не просто выступили на этой встрече, но и рассказали об успехах сотрудничества с соседним Китаем. Доход нашей туристической отрасли за 2023 год составил 2,7 миллиарда рублей. Только за 2024 год наше гостеприимное Забайкалье встретило более 55 тысяч китайских туристов организованными группами. Это отличный результат и мы будем кратно увеличивать эти показатели», — рассказала министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

Напомним, вертолётный тур планируется запустить по уникальным местам региона. И сельский туризм будут развивать в России.