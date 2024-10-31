В Челябинске в два раза вырос спрос на бронирование отелей

В Челябинске спрос на бронирование отелей и апартаментов увеличился в два раза по сравнению с октябрем прошлого года. Согласно анализу сервиса «Яндекс Путешествия», стоимость размещения туристов в челябинских гостиницах одна из самых небольших в России.

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«В Челябинской области за год интерес к бронированиям объектов размещения вырос в два раза. Средняя цена за ночь в местном отеле или апартаментах в октябре составляет 5800 рублей. За год в Челябинске интерес к бронированию вырос в два раза. Средняя стоимость ночи в местной гостинице составила 5100 рублей», — сообщили в пресс-службе компании «Яндекс»

Кроме того, значительный рост показали и другие регионы, такие как Томская область и Республика Адыгея. Больший рост интереса к туризму наблюдается в Ялте. Там за год броней в отелях стало в 3,2 раза больше, а средняя цена аренды составила 8600 рублей. Аналитики отмечают, что в Анапе стоимость нахождения в апартаментах является самой высокой — 13800 рублей за ночь.