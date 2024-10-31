Новые глэмпинги появились в Курганской области

Глэмпинги, сочетающие комфорт и природу, становятся все более популярным видом отдыха у курганцев. Об этом свидетельствует развитие имеющихся глэпингов и появление новых объектов для отдыха на природе. В Курганской области появились новые объекты, которые предлагают уникальные условия для любителей эстетического удовольствия. Рассмотрим некоторые из них.

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Глэмпинг «Остров»

На Голубых озерах в Кургане расположен глэмпинг «Остров». Это место подходит для тех, кто хочет насладиться красотами природы прямо из панорамного окна своего номера. За ним — виды на озеро и окружающий лес. Средняя стоимость проживания здесь составляет около 4000 рублей за сутки, но она может изменяться в зависимости от выбранного номера, сезона и наличия дополнительных услуг.

Глэмпинг «Берлога»

В селе Новое Ильинское Петуховского муниципального округа находится глэмпинг «Берлога». Расположенный на берегу уникального соленого озера Медвежье, этот глэмпинг предлагает проживание в A-Frame домах, с характерной треугольной формой. Цены начинаются от 4000 рублей за ночь.

Глэмпинг «Воздух леса»

Еще одно прекрасное место для отдыха на природе — глэмпинг «Воздух леса», который расположен в Кетовском районе, в Курганском лесхозе, Чаусовском лесничестве. Минимальная цена за ночь на двоих составляет также около 4000 рублей.