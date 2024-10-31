Пермский край и РГО будут совместно развивать туристическую отрасль

Правительство Пермского края и Русское географическое общество (РГО) намерены совместно работать над развитием туристической отрасли региона, содействовать популяризации географии, а также сохранению исторического и культурного наследия края. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Документ определяет основы совместной деятельности РГО и правительства Пермского края в области изучения и популяризации географии и смежных наук, сохранения природы и культурного наследия, повышения качества образования, а также развития и освоения территории региона путем реализации научных, экологических, социальных, культурных программ и проектов», — говорится в сообщении.

Пермский край имеет большой туристический потенциал, отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, добавив, что опыт и компетенции экспертов РГО помогут системно развивать в крае туристическую отрасль и важные просветительские проекты, а также привлекать молодежь к экологическим акциям и исследованиям.

«В наших исторических городах и поселениях сохранилось богатейшее историко-архитектурное наследие. Кроме того, Прикамье - часть уральской горнозаводской цивилизации. У нас есть большой потенциал для расширения туристической инфраструктуры и логистики, создания новых туристических продуктов. Мы заинтересованы, чтобы на карте региона постоянно появлялись новые точки притяжения, расширялся перечень интересных и доступных маршрутов», — пояснил Махонин, его цитирует пресс-служба.

В свою очередь первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов сказал, что Пермский край принимает участие во многих федеральных проектах организации и на данный момент занимает 28 место в рейтинге общества.