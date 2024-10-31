АТОР зафиксировал снижение спроса на отдых в ноябрьские праздники

Спрос организованных туристов из России на турпоездки в период ноябрьских праздников снизился на 10-15% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

"По оценке туроператоров, в сравнении с прошлым годом на внутреннем рынке спрос на ноябрьские праздники снизился примерно на 10-15%", - сказала она.

По ее словам, второй важной тенденцией осени является возросший по сравнению с 2023 годом спрос на зимние и новогодние туры. Вместо путешествий в ноябре туристы планируют отдых на Новый год, отметила Ломидзе.

Те же туристы, которые планируют поездки на ноябрьские праздники, предпочитают отправиться в Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Москву, Казань и Калининград. При этом в 2024 году на 15% вырос спрос на Анапу, по популярности она почти догнала Сочи, указала эксперт. По ее словам, это стало возможным благодаря более низкой стоимости отдыха (на 15-20% дешевле, чем в Сочи) и появлению большого числа отелей с подогреваемыми бассейнами.

Стоимость отдыха в Кавминводах в ноябре выросла на 20% к 2023 году в связи с высоким спросом. В целом цены на турпоездки внутри страны в этот период увеличились на 10-15%. Средняя стоимость тура на двоих на 4-5 дней составляет от 18 до 60 тыс. рублей. В основном длительность отдыха в ноябрьские праздники в России в 2024 году составляет 3-5 дней, рассказала Ломидзе.

Что касается зарубежного отдыха, то спрос на него на ноябрьские праздники вырос до 35% к 2023 году, наибольшей популярностью пользуются Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд, отметила она. Отдых в этих странах в конце осени стоит в среднем 150-300 тыс. рублей на семью с перелетом. Самая распространенная продолжительность отдыха - 7-12 дней, добавила исполнительный директор АТОР.