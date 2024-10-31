В каких городах введут туристический налог с 2025 года

С 2025 года в Калининграде начнёт действовать туристический налог. Минимальная сумма составит 100 рублей в сутки. Какие ещё регионы приняли такое решение, читайте в подборке ниже.

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Новосибирск

Как пишет Интерфакс, с 1 января 2025 года ставка составит 1%, она будет повышаться поэтапно и к 2029-му приблизится к 5%. Минимальный размер налога — 100 рублей в сутки. Первые сборы поступят в бюджет Новосибирска в конце апреля 2025 года. Средства пойдут на развитие туристических маршрутов.

Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

Ставку налога установили на уровне в 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, которые находятся в реестре классифицированных средств размещения. В будущем налоговая ставка может вырасти, пишет ОСФР. Собранные деньги муниципалитеты смогут направлять исключительно на развитие туризма.

Владивосток

Размере налога — 1%, но не менее 100 рублей в день, пишет VL.RU. По оценке администрации города, это позволит привлечь в бюджет в 2025 году около 80 млн рублей. Сбор будет действовать и для всех приморцев, и даже для жителей Владивостока.

Владимир

Как пишет «Зебра.ТВ», с 1 января 2025 года ставка составит 1%. К 2029-му показатель приблизится к 5%. По предварительным прогнозам, при введении туристического налога в 2025 году бюджет города пополнится на сумму 35 миллионов рублей с учётом предоставления дополнительных льгот.

Казань

Для туристов налог будет включён в стоимость проживания в гостиницах — 100 руб. за ночь (1%), пишет «Коммерсант». Некоторые категории граждан получат льготы. Согласно предварительным прогнозам, новый налог в первый год действия сможет добавить свыше 150 млн руб. в городской бюджет.

Ростов-на-Дону

По данным ОСФР, налог также составит 100 рублей в сутки. Решение единогласно приняли депутаты городской думы. Согласно федеральной норме, туристический налог — прогрессивный. К 2029 году он также увеличится до 5%.

В Калининграде за введение туристического налога высказались 20 депутатов, двое — против. Ещё столько же воздержались.