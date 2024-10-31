Депутаты рассказали о туристическом налоге в Сочи

Депутаты Городского собрания Сочи на сессии приняли решение о введении туристического налога, его начнут взимать с 1 января 2025 года, размер составит 1% от стоимости размещения. Об этом сообщили журналистам в администрации Сочи.

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«Налоговая ставка в 2025 году установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы, которая определяется как стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения. Таким образом, с 1 января санатории, отели и гостевые дома города, входящие в федеральный реестр классифицированных средств размещения, начнут включать новый налог в стоимость проживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме восьми категорий лиц, которые освобождаются от уплаты налога в соответствии с федеральным законом, в Сочи от его уплаты освободили местных жителей, имеющих постоянную регистрацию в городе-курорте.

«Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет и при этом расширит наши возможности. Средства начнут поступать напрямую, и в отличие от курортного сбора, который возможно было реализовать только на развитие курортной инфраструктуры, туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей нашего города», — прокомментировал мэр Сочи Андрей Прошунин.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.

Размер курортного сбора в Сочи сейчас составляет 50 рублей за сутки. За семь лет участия Сочи в эксперименте было собрано более 1,7 млрд рублей. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае проводят с 2018 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов.