Повальное введение туристического налога в российских городах входит в противоречие с государственной политикой, направленной на развитие внутреннего туризма. Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Прокофьев.

По его словам, введение турналога – преждевременная мера. Однако власти в регионах к ней относятся с явным позитивом, так как это еще один способ пополнения бюджета в отдельных муниципалитетах.

«Все-таки в России следовало бы искать другие способы поддержки субъектов РФ в текущей ситуации, а не педалировать введение туристического налога на этом этапе, когда мы, наоборот, всеми силами стимулируем развитие внутреннего туризма», – пояснил парламентарий.

В качестве примера депутат привел Казань, где сегодня администрация анонсировала введение турналога с января 2025 года. Местные представители турбизнеса уже выступили с резкой критикой этой инициативы. Как отметили отельеры, различные сборы с туристов вводят в городах, где наблюдается излишний турпоток. А в Казани средняя загрузка гостиниц не превышает 65%.

По мнению Артема Прокофьева, несмотря на протесты бизнесменов, казанских чиновников тоже можно понять. Они лишь воспользовались возможностью, которую им предоставила Москва. При этом для местных жителей ничего не изменится, а бюджет вырастет.