Что нового на Эльбрусе

Сезон 2024/2025 на Эльбрусе откроется в конце ноября — начале декабря. Точная дата зависит от того, когда на склонах будет достаточно снега. Начало сезона каждый год отмечают праздничной программой с выступлением артистов, мастер-классами, спортивными соревнованиями и розыгрышами. В преддверии этого события разбираемся, что нового на курорте, сколько стоят ски-пассы и какие трассы доступны для катания.

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Ярмарочная площадь

Старый базар, прилегавший к поляне Азау и даже как будто наползавший на него, остался в прошлом. Теперь на его месте раскинулись ряды симпатичных магазинчиков с игрушками, посудой, одеждой, аксессуарами и сувенирами.

На огороженной территории есть сцена и пространство, которое называется «Домик лиса», где проводятся мастер-классы и другие активности для детей. На курорте также благоустроили центральную площадь и вместе с архитектурным бюро занимаются обновлением поляны Азау.

Кстати, кафе в этой части курорта и сейчас немало. Ассортимент блюд схож, как и цены, так что выбирать можно, исходя из того, где есть свободный столик. То же касается кафешек на станциях канатной дороги. Только здесь помимо наличия мест можно руководствоваться видами из окна. В кафе «Мир» на одноименной станции, например, можно перекусить, любуясь горами Когутай и Ушбу. А вот с террасы кафе «Панорама» видны вершины Эльбруса.

Парковка

Перед въездом на Азау построена парковка на 800 мест. Бесплатно можно простоять 10 минут. От 10 минут до 2 часов стоимость составляет 100 рублей, от 2 до 4 часов — 200, от 4 часов до суток — 300. Месяц парковки обойдется в 8500 рублей.

На стоянке работает касса для продажи ски-пассов и туалеты. Здесь также можно подзарядить электромобиль и взять на прокат снаряжение для горнолыжников и туристов.

Другая новинка — шаттлы. На них можно бесплатно добраться от парковки до поляны Азау. Микроавтобусы ходят каждые 10 минут с 8:00 до 17:00 и каждые 20 минут с 17:00 до 8:00. В зависимости от погоды и загруженности курорта расписание может сдвигаться. Администрация курорта рекомендует обращаться к охране, если вечером автобус задерживается.

Нововведения связаны отчасти с тем, что в апреле 2024 года изменились правила въезда на Азау. Теперь непосредственно к поляне можно подъехать только для того, чтобы высадить пассажиров и выгрузить вещи. На это дается 30 минут. Далее начинает действовать тариф: первый час на территории курорта обойдется в 500 рублей, второй и до суток — в 3000 рублей.

Ски-пассы

На курорте запустили систему распознавания лиц и увеличили число касс. Ски-пасс может заменить и привычная банковская карта, и телефон. В планах — запуск мобильного приложения.

До начала сезона ски-пассы можно купить со скидкой на сайте курорта. Некоторые предложения действительны только при оплате онлайн. Ски-пасс на 7 дней обойдется в 19 500 рублей для взрослого и в 12 500 рублей для ребенка, на 10 дней — 28 000 рублей и 18 000 рублей соответственно. Альпинистский билет на один подъем и один спуск, действующий неделю, стоит 2859 рублей и 1710 рублей, туристический — 2300 рублей и 1359 рублей.

Ски-пасс на сезон стоит 45 000 рублей для взрослых и 30 000 рублей для детей. С фаст-треком, то есть возможностью не стоять в очередях слишком долго, 90 000 рублей и 55 000 рублей соответственно.

Стоимость посещения национального парка «Приэльбрусье» включена в цену ски-пасса. Карту, купленную онлайн, можно получить в кассе, назвав номер заказа. Помните: передавать свой ски-пасс другим людям нельзя, его аннулируют. При покупке детских билетов и ски-пассов надо иметь при себе документы, подтверждающие возраст ребенка.

Канатная дорога

На горнолыжном курорте «Эльбрус» оборудовано три участка гондольных канатных дорог. Длина первой, стартующей на поляне Азау на высоте 2350 метров над уровнем моря, составляет 1740 метров. Поездка до станции «Кругозор» занимает около 5 минут. Вторая очередь стартует на высоте 3000 метров и поднимает до 3500 метров. Длина — 1800 метров, время в пути — 6 минут. Третья очередь идет от станции «Мир» до «Гара-Баши», ее протяженность — 1686 метров. Канатка поднимает до 3847 метров.

Почти готовы две новые канатные дороги: кресельная EL и гондольная EL6 — в ней будут сидения с подогревом. Обе проходят тестовые испытания и планируются к запуску в предстоящем зимнем сезоне.

Действующие канатные дороги работают не круглосуточно. Подъем стартует в 9:00 и завершается в 16:00 (от станции «Мир» и вовсе в 15:30). Посадка на спуск — до 16:30 (со станции «Гарабаши» — до 16:00). Расписание может меняться, актуальную информацию вам смогут предоставить в информационном центре курорта на поляне Азау или на сайте курорта.

Трассы

На курорте «Эльбрус» 23 км действующих трасс, включая одну самую простую — «зеленую» - в детском Saby Park протяженностью 120 метров с набором высоты 10 метров. Средних, «синих», две: 2081 метров и 2459 метров. Они проложены от «Мира» до «Кругозора» и от «Кругозора» до поляны Азау.

Сложных трасс, «красных», пять — от 903 метров до 2117 метров. Две из них ведут со станции «Гарабаши» (3847 метров) на «Мир» (3500 метров). Еще две с «Мира» на «Кругозор» (3000 метров) и одна с «Кругозора» на поляну Азау (2350 метров).