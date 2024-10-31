В Сочи откроются 33 зимних пляжа

В Сочи откроют более 30 зимних пляжей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Прошунин, отметив, что сегодня на курорте отмечают Международный день Черного моря. В четверг на береговой полосе проводятся экологические акции и субботники.

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"А уже завтра, в первый день ноября, открываем 33 зимних пляжа во всех районах Сочи - еще одна особенность нашего морского курорта. Их общая протяженность составит почти 10 километров. Найти сочинские зимние пляжи будет легко по золотистым флагам", - написал мэр.

По его словам, хотя летний режим работы сочинских пляжей завершился еще 1 октября, многие из них, пользуясь отличной осенней погодой, продолжали работать еще целый месяц.

В мэрии отметили, сочинские зимние пляжи откроются с девяти утра до пяти часов вечера (однако власти напомнили о запрете на них купания в море).

При этом на каждом из них станут дежурить сотрудники лицензированной охраны, а "по фактической ясной погоде будет выставляться дополнительное оборудование, пуфики и качели".

Как мы уже рассказывали, на днях Сочи принял семимиллионного с начала 2024 года туриста. Им стала Эльвира Пушина, которая приехала на отдых из Ижевска с супругом и двумя сыновьями. До конца года здесь планируется принять еще не менее миллиона гостей.

В настоящее время в городе-курорте работают 56 санаториев и пансионатов с лечением, которые предоставляют четыре тысячи услуг по оздоровлению и лечению. В штате местных здравниц - примерно три тысячи квалифицированных врачей и медицинских работников.