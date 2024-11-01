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В Татарстане выделили 47,8 млн рублей на санаторно-курортное лечение граждан в 2025 году

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Татарстана направит 47,8 млн рублей на санаторно-курортное лечение для социального обеспечения граждан в 2025 году. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

В Татарстане выделили 47,8 миллионов на санаторно-курортное лечение граждан
© РИА Новости

Услуги предоставляются по следующим профилям:

  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • болезни нервной системы;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Здания и сооружения должны быть оснащены системами аварийного освещения и энергоснабжения (стационарный генератор, обеспечивающий работу основного оборудования не менее 24 часов), системами холодного и горячего водоснабжения, обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно, системами отопления для комфортного температурного режима, круглосуточной службой приема.

Средства выделили сразу на несколько периодов:

  • На услуги с 20 января по 31 мая 2025 года — 15,8 млн рублей.
  • с 1 марта по 31 мая 2025 года санаторно-курортное лечение пройдет в Башкирии, на это выделили 3,8 млн рублей.
  • с 20 января по 31 мая 2025-го на эти цели направят 12,7 млн рублей.
  • с 1 июня по 31 октября 2025 предусмотрены 11,6 млн рублей. В этот же период услуги окажут в Башкирии, на это выделили 3,9 млн рублей

В случае опоздания, досрочного выбытия из санаторно-курортного учреждения граждан, а также сопровождающих лиц граждан, имеющих первую группу инвалидности, путевки могут быть использованы частично.

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