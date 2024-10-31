В Красноярском крае запустят ратрак для фрирайда

В природном парке «Ергаки» планируется запустить ратрак для фрирайда, что позволит любителям кататься вне трасс на горных лыжах или сноубордах быстрее добираться до удаленных склонов. Об этом сообщили в корпорации «Енисейская Сибирь».

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«В рамках данного проекта планируется не только доставлять туристов к точке спуска с горы, но также и питание, а также организовывать проживание в гостиничных номерах на действующей базе отдыха «Хозяин тайги», – отметили в пресс-службе.

Объем инвестиций в новый проект оценивается в 150 миллионов рублей, реализацией которого займутся компания «Седьмая высота» и корпорация развития «Енисейская Сибирь» совместно с базой отдыха «Хозяин тайги».

Напомним, что Сибирь, Юг и Кавказ стали самыми популярными у туристов за 9 месяцев 2024 года.