В каких глэмпинг-отелях стоит отдохнуть в Казани

Выпить кофе, укутавшись в плед, можно и дома, а выпить кофе, окунувшись в фурако, можно в одном из глэмпингов, собранных в этой подборке. Встречайте: восемь мест для отдыха, которые открылись за последние полгода. Рассказываем, где пить кофе на веранде в компании енота, плавать в теплом уличном бассейне и бродить по лесу недалеко от кинопоселка.

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Глэмпинг-курорт Bri Village

Где: Зеленодольский район, село Бритвино. 60 км от Казани;

Цена: от 6 000 рублей в сутки за двоих.

Кажется, эра треугольных домов для отдыха не закончится никогда. Перед вами еще один представитель A-frame — глэмпинг с тремя домиками у озера. Без лишней скромности владельцы заявляют, что перед вами «бриллиант среди соснового леса» и призывают «не отказывать себе в роскоши». Роскошь представлена в виде аккуратных домиков с кондиционерами, мини-кухней, ванной, телевизором и вай-фаем. А снаружи — мангалом, сосновым лесом, озером Гусынница, маленьким пирсом и яркой фотозоной с синим автомобилем.

Дополнительно можно арендовать баню с чаном, лыжи и удочки, а летом — сапы и велосипеды.

Отель Pioneer

Где: Верхнеуслонский район, поселок Кзыл-Байрак, Лагерная. 70 км от Казани;

Цена: от 10 000 рублей в сутки за двоих.

Место, успевшее собрать уже несколько десятков положительных отзывов в соцсетях. И без помощи треугольных домов.

Отдыхать среди сосен предлагают в бунгало за 13 000 рублей, на вилле за 25 000 или в номере отеля за 10 000. В эту стоимость уже включены завтрак по системе шведского стола и развлечения: сауна и подогреваемый бассейн на улице. Берите полотенце и тапочки даже в декабре — бассейн работает круглый год.

Чем еще заняться? Перезагрузиться во время прогулки по пирсу или загрузиться калориями в ресторане, который находится на территории. У комплекса есть два четырехлапых сотрудника — кот Семен и пес Бусик. Они бродят по отелю.

Загородный клуб For-rest

Где: Верхнеуслонский район, село Гаврилково, Береговая, 26. 50 км от Казани;

Цена: от 19 000 рублей в сутки за двоих.

На берегу Свияги в техническом режиме заработал загородный клуб For-rest. Гостям предлагают остановиться в одном из десяти домов с собственной террасой.

Отдых с дизайнерским ремонтом обойдется в 19 000 рублей для двоих взрослых и двоих детей. В придачу вы получите завтрак в номер, умную колонку, настолки, возможность занять барбекю-зону с беседкой, прокатиться на катамаране или сапборде.

Обещают, что скоро на территории появятся две бани с чанами и кафе.

Семейный эко-глэмпинг «Елки»

Где: Зеленодольский район, поселок Октябрьский, Новая, 12г. 20 км от Казани;

Цена: от 12 000 в сутки за двоих.

Еще одно место с «треугольниками» и панорамными «кубами» в Зеленодольском районе. Отдыхать предлагают в экологичных деревянных домах с приятными мелочами как дома. Здесь есть все: от черного перца и зубной пасты до цветов в вазах и проектора для семейных кинопросмотров.

На территории предусмотрели мангальную зону с большим столом для посиделок. За дополнительную плату затопят баню и наполнят фурако. Стоимость зависит от времени: баня — от 4 000 рублей за два часа, фурако — от 3 000.

Глэмпинг планирует расширяться: сделать детский уличный кинотеатр, общественный огород, костровую зону и мини-зоопарк. Первый житель зоопарка уже есть — енот Соня. Ей готовят зимний домик на территории.

Глэмпинг «Белый яр»

Где: Лаишевский район, село Старая Пристань, Прикамская, 50. 50 км от Казани;

Цена: от 10 000 рублей в сутки за двоих.

Отдыхать в загородном доме в холодную погоду не значит все время сидеть внутри. Можно гулять по хрустящим листьям, делать фотокарточки на берегу Камского моря и забвенно бродить по кинолокациям поселка Семрук, в котором снимали сериал «Зулейха открывает глаза». А уже потом возвращаться в один из шести миниатюрных домиков, чтобы прилечь пожарить шашлыки.

Внутри все по канонам глэмпингового сервиса: мини-кухня, ванная и большая кровать. Для посиделок на свежем воздухе предусмотрели небольшую террасу с деревянной мебелью.

Глэмпинг Chak-Chak

Где: Лаишевский район, село Именьково, Советская, 8в. 50 км от Казани;

Цена: от 7 000 рублей в сутки за двоих.

Теперь отдохнуть на берегу Камы можно в минималистичных барнхаусах «Матур» и «Сабантуй». Отдых по-татарски включает в себя наличие системы «Умный дом», кофемашины, умной колонки, смарт-телевизора и деталей в виде посуды в татарском стиле, ковром и картин с Кремлем.

У каждого дома есть собственная терраса, мангальная зона, а также чан и баня, за которые нужно доплачивать. Баня и чан — 2 000 рублей за два часа. За 9 500 рублей к вашему отдыху присоединится пар-мастер, чтобы провести спа-программу.

Глэмпинг дог-френдли, так что можно взять с собой пса, но за его размещение нужно доплатить 2 000 рублей. Взамен утраченных купюр вы получите миску и пеленку для собаки.

Глэмпинг Innohouse

Где: Верхнеуслонский район, СНТ Агат, 310. 30 км от Казани;

Цена: от 7 900 рублей в сутки за шестерых.

Интроверты, готовы к отдыху в компании никого? Тогда этот вариант для вас. По соседству с Иннополисом вырос уединенный Innohouse — глэмпинг, в котором всего один дом.

Если релаксировать в одиночестве все же не захочется, берите с собой друзей — дом вмещает до десяти человек. Внутри есть все необходимое: три спальни, кухня, гостиная с Xbox и настолками и даже небольшая рабочая зона с письменными принадлежностями. На случай, если природа вдохновит допечатать отчет. Для шашлычных посиделок предусмотрели мангальную зону и беседку.

Любители бани, абзац для вас. На территории глэмпинга уже строят баню. По вторникам и четвергам планируют устраивать общественные парения.

Глэмпинг Green camp

Где: Зеленодольский район, поселок Васильево, Лесная 61/1. 20 км от Казани;

Цена: от 7 000 рублей в сутки за двоих.

Место для осенних фотосессий с пледом и кофе на фоне живописного леса. Два домика Green camp расположились в поселке Васильево. Остановиться предлагают в двухэтажном A-frame или барнхаусе. В обоих есть ванная с банными принадлежностями и кухня со всем необходимым. Мангальная зона тоже на месте.

Прокат сапбордов включен в проживание, но это актуально разве что летом. Осенне-зимних бонусов с бесплатной баней и чаном нет, так что за них придется доплатить 1 000 рублей и 3 500 соответственно.

Это сейчас ночь в A-frame стоит минимум 6 000 рублей — раньше в таких домиках отдыхали бесплатно. Смотрите, как казанцы проводили лето в детских лагерях полвека назад. Здесь вам и A-frame, и контрабанда сушками, и зубная паста на лбу.