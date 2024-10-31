В пятизвездочном отеле Архыза считают претензии туристов необоснованными

В Arkhyz Royal Resort & Spa 5* отреагировали на жалобу туристов по поводу плохого самочувствия после питания в отеле. Дирекция гостиницы направила в редакцию текст опровержения. Приводим его без купюр.

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«Симптомы, описанные в отзыве туристов, вполне могли возникнуть из-за акклиматизации, перепадов давления, высоты, длительного перелета и т. д. Объективную оценку причины плохого самочувствия человека может дать только врач с помощью медицинского заключения, выданного по результатам обследования. Между тем гости не обратились в медпункт курорта Архыз. Завтраки в Arkhyz Royal Resort & Spa 5* организованы по системе “шведский стол”. Все гости отеля питались одним набором продуктов, и ни одной жалобы ни от одного из них в этот день не поступало. Таким образом, авторы отзыва не могут утверждать, что их плохое самочувствие вызвано завтраком в ресторане отеля. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществляют ряд ведомств, в частности, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Объективная оценка наличия “инфекции” определяется специалистами на основании лабораторных проверок, заключений экспертов государственных органов, контролирующих соблюдение законодательства в области услуг общественного питания. Arkhyz Royal Resort & Spa 5* соответствует всем нормативно-правовым актам. Соответственно, вывод авторов отзыва, что в гостинице “гуляет” инфекция, – не подтвержден какими-либо документами и не соответствует действительности».

В пресс-службе курорта Архыз обратили внимание на обстоятельство: тяжелое состояние здоровья не помешало туристам доехать из Архыза до Ставрополя.

Справедливости ради отметим, в исходной заметке не утверждалось, что семейная пара отравилась в Arkhyz Royal Resort & Spa 5*, это было лишь предположение туристов. В той же новости редакция привела ответ официального лица гостиницы – он заявил о том, что случаев отравления в период проживания гостей не было. Также статья сопровождалась мнением юриста Марии Чапиковской – она указала на смутные перспективы дальнейших разбирательств, так, гости не обратились к врачу, а только пожаловались на ресепшен. В то же время в отеле утверждают, что не получали жалобы от постояльцев.

И в заключении: редакция находится на связи с туристами, они добрались до родного Сургута и идут на поправку.