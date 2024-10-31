Хабаровский путешественник покорил вершины Дуссе-Алиня

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс на лучшее путешествие «Дальний Восток – земля приключений». Житель Хабаровского края Владимир Фетисов вместе с командой единомышленников отправился в 15-дневную экспедицию и покорил горные вершины Дуссе-Алиня.

Путешественник отметил, что в путешествиях есть что-то волшебное и необыкновенное: выезжаешь из зоны комфорта и отправляешься в другой мир, удивительный мир, а возвращаешься совершенно другим человеком.

Дуссе-Алинь – это великолепный горный массив, расположенный в Хабаровском крае, известный своими живописными ландшафтами и уникальной природой. Величественными скалами и густыми лесами этот уголок природы привлекает искателей приключений и любителей активного отдыха.

Маршрут Владимира Фетисова и его команды проходил через озера Горное, Вороньи перья, водопады Платье невесты, Медвежий. Финальной точкой путешествия стало озеро Медвежье. В пути экспедиция провела 15 дней, за это время участники похода преодолели 75 км.

8-минутный фильм об этом приключении может принести его автору победу в номинации «Пешее путешествие» и приз до 1 млн рублей или гран-при конкурса – 3 млн рублей.

Принять участие в конкурсе «Дальний Восток – земля приключений» могут и другие жители нашего края. Заявки принимаются на сайте путешественникдв.рф до 30 декабря. Отправить на конкурс можно как фильм, снятый на профессиональную аппаратуру, так и на обычный телефон. При этом путешествие не обязательно должно быть этого года, главное оно должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года.

Напомним, что конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».