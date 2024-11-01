В Самаре начали реконструировать тротуар от санатория «Волга» до Солнечной

Самарцы пожаловались на вялотекущие работы по восстановлению тротуара на 7-й просеке. По словам местных жителей, активность на участке остановилась, но инфраструктура по-прежнему важна для людей. Недовольные пользователи сняли пустынную территорию на видео.

В департаменте городского хозяйства пояснили горожанам, что ремонт тротуара по 7-й просеке еще не завершен, работы находятся в процессе. Закончить их планируют до конца осеннего сезона.

К декабрю обновят и лестничный спуск на Первомайской, а также плитку тротуаров и тактильное покрытие на Баженова и проезде от Московского шоссе до Красноглинского. Начальная цена контракта - чуть больше 3 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 20 декабря 2024 года. Принимать заявки от подрядчиков сервис будет до 7 ноября.