Северный Кавказ вошел в число лидеров по росту турпотока

Туристический поток по России с января по сентябрь вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров среди федеральных округов вошел Северный Кавказ.

«За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 миллиона туристических поездок по России — это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на сайте правительства.

Лидером среди федеральных округов по приросту количества принятых туристов стала Сибирь: по ее регионам было совершено 5,5 миллиона поездок — на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые высокие результаты продемонстрировали Тува, Томская и Омская области.

Второе место в рейтинге занял Южный федеральный округ, где прирост составил 14,8%. Всего южные регионы приняли 12,3 миллиона туристов.