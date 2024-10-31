Турпоток иностранцев в РФ вырос за год на 42%

Туристический поток иностранцев в Россию с января по сентябрь 2024 года вырос на 42% по сравнению с тем же периодом 2023 года и превысил 3 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 млн человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Лидерами роста интереса со стороны интуристов стали регионы Дальнего Востока. Самые значительные результаты показывают Республика Якутия (Саха), Амурская область и Хабаровский край. В тройку лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа также входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя на 69% и 63,8% соответственно. Здесь значительные результаты демонстрируют Республика Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува, рассказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил сделать визовый режим более гибким и доступным для туристов из других стран. В частности, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы в Россию.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников добавил, что в 2024 году также был разработан бренд Discover Russia, который помогает продвигать российские туристические продукты на зарубежных рынках через культурную составляющую, креативную и гастрономическую индустрии.