«Прикосновение к мистике и смерти»: чем туристов притягивает болотинг

В России набрал популярность болотинг — вид досуга, во время которого люди наслаждаются неспешными прогулками по болотам. Считается, что это вид медитативного отдыха, который дарит спокойствие и гармонию от созерцания природных красот во время променада по специальным экологическим тропам. В качестве бонуса можно еще и набрать клюквы. Почему болотинг стал так популярен и как он помогает в расслаблении, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-психотерапевтом, психологом Евгением Фоминым.

© Вечерняя Москва

Мистика и смерть

Специалист предположил, что болота могут ассоциироваться с мыслями о смерти. К тому же людей могут притягивать страшные истории и герои мифов и сказок, связанные с этими природными объектами: болотники, кикиморы и водяные.

Болото — это гиблое место, близкое к смерти, аномальная зона. Мистика вокруг него может привлекать любителей пощекотать нервы, — считает эксперт.

Необычный досуг

Гиды указывают на то, что среди россиян стал пользоваться спросом небанальный туризм. Уже распространился избинг (досуг в обычных деревнях со всеми атрибутами простой деревенской жизни) и монастыринг (проведение времени в монастырях, где туристы помогают по хозяйству и посещают службы).

Возможно, это желание провести отдых необычно и потом похвастаться друзьям и коллегам. Но желание поехать в деревню понятно: это способ уйти от стресса, пожить простой жизнью, поухаживать за животными. Оно может быть и трудотерапией. А желание гулять по болотам объяснить сложно, — считает психолог.

Влияющий на психику газ

Вероятным объяснением востребованности болотинга может стать болотный газ (бесцветная газовая смесь со слабым неприятным запахом), который выделяется со дна болот, стоячих водоемов в результате гниения ила и других остатков.

В состав болотного газа входят метан, который является его основным компонентом, а также незначительное количество углекислого газа и азота. Вместе они могут влиять на психику людей, — объяснил собеседник «ВМ».

Болотный газ способен поражать центральную нервную систему, вызывать страх, панику, пугающие галлюцинации, видения, психозы. Он стелется по земле, так как этот газ тяжелее воздуха.

Поэтому популярность болотинга может быть вызвана в том числе и своеобразным влиянием на психику, искажением восприятия реальности и, как следствие, определенными эмоциональными переживаниями, — добавил Фомин.

В то же время некоторые люди придерживаются мнения о том, что прогулка по болоту может успокаивать и замедлять ритм жизни, рядом с ним можно погрузиться в абсолютную тишину и покой. Однако аналогичного эффекта можно достичь и в обычном лесу, ведь человека в нем не окружают сразу же на входе полчища зверей и птиц, отметил психолог.