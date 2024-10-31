Спрос на отдых в Москве вырос на 46% перед Днем народного единства

Москва вошла в топ-10 городов по числу бронирований объектов размещения в преддверии Дня народного единства, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Так, спрос на отдых в столичных отелях и апартаментах в период с 1 по 5 ноября увеличился на 46%.

При этом гости чаще всего выбирают бюджетные места размещения – три звезды и ниже. На их долю приходится 49% бронирований.

Ранее генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов рассказал, что Объединенные Арабские Эмираты этой зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».