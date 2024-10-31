В Новороссийске намерены ввести скидки на отдых для местных жителей

Власти Новороссийска рассматривают возможность введения скидок на отдых и экскурсии для местных жителей. Это должно снизить напряженность в пиковые периоды наплыва туристов.

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В этом году город-герой уже посетили 1,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. По информации управления курортов и туризма, эта цифра к концу года должна увеличиться еще на 500 тыс. человек. Правда, не все местные жители этому рады.

Сейчас обсуждает идея предоставления скидок на мероприятия, посещение музеев, отдых и путешествия для новороссийцев, по аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом и некоторыми зарубежными странами.

«Я была в Узбекистане и заметила, что там значительная разница в цене на отдых и экскурсии для местных жителей и туристов. Мы обсудим такую идею с представителями турбизнеса, экскурсионных бюро. Думаю, придем к таким скидкам по примеру больших городов», — сообщила и. о. начальника управления курортов и туризма мэрии Новороссийска Лариса Григорьян на пресс-конференции в «НР».

Григорьян подчеркнула, что доходы от курортного сбора в следующем году увеличатся, и эти деньги пойдут на развитие городской инфраструктуры.

Напомним, размещение отдыхающих в летний период в Новороссийске обеспечили 155 отелей и гостиниц, 35 санаториев-профилакториев, 7 кемпингов и глэмпингов. А 27 пляжей площадью 190 тыс. кв. м. обеспечили безопасное купание и прием солнечных ванн.