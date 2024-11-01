Промышленные туристические маршруты ЕВРАЗа отметили на федеральном конкурсе

Программы промышленного и образовательного туризма ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОК стали лауреатами ХI всероссийской туристской премии "Маршрут года".

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Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, экскурсия по Качканарскому горно-обогатительному комбинату "Путь руды" заняла первое место в номинации "Лучший маршрут промышленного туризма". Серебро – у первого туристического промышленного маршрута ЕВРАЗ ЗСМК "Зеленые рельсы". Среди лучших маршрутов образовательного туризма на третьем месте – "Билет в лучшее будущее с ЕВРАЗом", организованный в Качканаре для профориентации школьников.

Всего на участие в премии был заявлен 451 проект из 62 регионов России. При этом из шести заявок Свердловской области, прошедших в финал, удостоены наград две заявки ЕВРАЗ КГОКа.

Экскурсия "Путь руды" состоит из двух модулей: в информационно-выставочном центре гостей знакомят с самым молодым городом области, его прошлым, настоящим и будущим. О разработках, проектировании и строительстве горно-обогатительного комбината туристам в музее рассказывают коллекция минералов, макеты технологического оборудования, информация о профессиях и лучших работниках комбината, ученых, изобретателях. Здесь же в прямом эфире можно увидеть работу пяти карьеров и фабрик.

На производстве промтуристы посещают смотровую площадку главного карьера глубиной 400 метров, осматривают образцы горного оборудования и минералов, фотографируются рядом с 15-кубовым экскаватором и 240-тонным автосамосвалом, на фабричном комплексе знакомятся с новейшими сгустителями и готовой продукцией фабрики окускования – горячим агломератом.

Профориентационные экскурсии для школьников стартовали в Качканаре в рамках федерального проекта "Билет в будущее". Ребята знакомятся с историей города, комбината и технологией, посещают реальное производство, наблюдают за добычей и транспортировкой железной руды в карьерах, выпуском железорудного сырья для доменных печей на фабрике. Затем в Качканарском горнопромышленном колледже школьники выполняют профессиональные пробы по инженерным компетенциям: обогащению полезных ископаемых, ремонту и обслуживанию автомобилей, сварочным технологиям. Экскурсия направлена на раннюю профориентацию, популяризацию рабочих профессий, развитие инженерных компетенций и позволяет ощутить себя в роли горняка и металлурга.

Туристические маршруты ЕВРАЗа уже получали признание на высоком уровне. В 2022 году по итогам премии "Маршрут года" ЕВРАЗ НТМК занял третье место в номинации "Лучший маршрут промышленного туризма". В 2023 году комбинат стал дважды победителем этой премии: получил гран-при за "Лучший маршрут промышленного туризма" и золото за профориентационные экскурсии школьников в номинации "Лучший маршрут образовательного туризма".