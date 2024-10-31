В Анапе у песчаного пляжа снесли гостевой дом "Магдалена"

В Анапе по решению суда, с иском в который обратился муниципалитет города-курорта, продолжается снос самостроев, незаконно возведенных рядом с побережьем Черного моря.

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Так, накануне, как сообщили в пресс-службе мэрии, на улице Набережной было демонтировано двухэтажное капитальное строение. Как выяснилось, оно было зарегистрировано как нежилое здание, но при этом эксплуатировалось как гостевой дом "Магдалена", а также объект заведения общепита.

А на улице Черноморской в расположенном недалеко города популярном курортном поселке Витязево были снесены сразу несколько торговых объектов и учреждений общественного питания.