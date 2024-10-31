Турпоток по РФ за девять месяцев превысил 65 миллионов поездок

Туристический поток по России с января по сентябрь 2024 года вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 65,5 млн поездок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России - это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

В частности, 5,5 млн поездок совершили туристы по регионам Сибири. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По приросту количества принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали Тува, Томская и Омская области, рассказал он.

Второе место в рейтинге по приросту принятых туристов занял Юг России, здесь он составил 14,8%. Всего же южные регионы приняли 12,3 млн туристов. Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития туристической сферы в последние годы. Показатель увеличился на 14,8% и достиг отметки 2,3 млн поездок, добавил вице-премьер.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в этом году наблюдается быстрый рост и становление новых туристических центров.