Раскрываем секрет, зачем туристам ехать в Семенов

Семенов – это городок в Нижегородской области, где историческая атмосфера переплетается с современной жизнью. Прогулка по его улочкам – словно путешествие во времени. Что же здесь посмотреть? Туристы, приезжая сюда, обязательно знакомятся с богатым ремесленным наследием. Ведь Семенов – это официальная столица золотой хохломы и неофициальная – ложкарного промысла. Готовы открыть для себя столицу русской хохломы, ложек и матрешек или, как еще называют город, «маленький Париж»? Тогда отправляемся в путешествие вместе с «ФедералПресс».

Краткая история

Семенов впервые упоминается в 1644 году как небольшое поселение, а спустя 73 года, благодаря строительству церкви, он получил статус села. В 1779 году населенный пункт стал городом. Известен он был как центр старообрядчества, здесь насчитывалось около ста скитов, среди которых – Малиновский. Он и в настоящее время привлекает людей.

Семенов также славится художественной обработкой дерева, в частности хохломской росписью. Здесь производились и раскрашивались деревянные изделия, которые пользовались спросом, особенно когда хохломская посуда стала важной частью российской культуры. Изделия были впервые представлены на Всероссийской выставке, а в первой половине 20 века была основана школа художественной обработки дерева – прародитель современной фабрики «Хохломская роспись».

10 лет назад Семенов провозгласили столицей Золотой хохломы. И действительно, многие едут в небольшой областной городок, чтобы больше узнать об этом ремесле.

Как добраться из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород и Семенов разделяют 59 км. На автомобиле и без пробок туда можно добраться за полтора часа.

Более быстрый вариант – это электричка. Ходят они часто, стоимость билета в одну сторону – 198 рублей.

Что посмотреть в Семенове

Часто Семенов называют европейским городом, и дело не в архитектуре, наследии или установленных репликах всемирно известных зданий. Все упирается в генеральный план застройки. Так, архитектор Яков Ананьин, когда Семенов вырос из села в город, разработал проект на основе квадратно-диагональной планировки, типичной для многих европейских столиц. В итоге образовались пять площадей, а от центральной площади расходились восемь улиц. Эта необычная планировка сохранилась до наших дней.

В Семенове пять музеев: историко-художественный, народного быта, музей, посвященный хохломской росписи, музей традиционных ремесел, а также музей семеновской матрешки и народной игрушки. Также туристы могут посетить старообрядческую церковь, православный храм, прогуляться по историческим улочкам. И на этом, пожалуй, активности заканчиваются. Но не впечатления от них.

Пешеходная улица Ленина

Часть интересных мест Семенова сосредоточилась на улице Ленина – променаде города. Тем, кто приехал на электричке, как наш корреспондент, удобно исследовать ее с конца.

Первой здесь бросается в глаза церковь. Но не обычная, а морковно-оранжевого цвета в псевдорусском стиле, с колокольней. Это Никольская старообрядческая церковь. Ее начали строить в начале прошлого столетия при активном финансовом участии местного купца Афанасия Носова. Торговец занимался ложкарным производством и мог позволить себе вложиться в возведение объекта.

Кстати, его главная усадьба находится напротив величественного здания. Сейчас купеческий дом приспособлен под современные нужды, в нем расположено управление соцзащиты.

Помимо малоэтажных зданий, поднимаясь вверх по улице Ленина, можно увидеть одну из знаковых площадей в городе – Октябрьской революции. В ее центре установлен пятиметровый памятник трем коммунистам. В бронзе увековечили Ивана Козлова, Анатолия Дельфонцева и Никандра Завьялова, которые погибли в 1919 году в схватке с контрреволюционерами.

За площадью – пешеходная часть улицы. Здесь можно увидеть сохранившиеся старинные домики, приспособленные под современное использование. В зданиях располагаются аптеки, магазины и не только. В пешеходной зоне находится не больше 20 домов, но они прекрасно вписываются в атмосферу провинциального города.

Площадь Ленина

Улица Ленина берет свое начало на одноименной площади, она же считается центральной. Как и говорилось раньше, от нее отходят восемь улиц. Эта планировка была разработана еще во времена Екатерины II.

На площади, кроме Дома культуры, расположены районный суд, администрация округа, школа, торговый центр.

Но примечательнее всего этого небольшой парк и озеро – оно, кстати, сохранилось аж с 19 века. Пространство благоустроено, можно отдохнуть на качели с навесом или сделать фото с большой балалайкой, украшенной под хохлому.

К слову, хохлома интегрирована в Семенове повсюду. Даже остановки с удивительным дизайном.

Семеновский историко-художественный музей

Узнать больше о бытности города в прошлые века можно в историко-художественном музее. Он, конечно, не интерактивный, а больше классический – с экспонатами за стеклом, но весьма познавательный.

В коллекции представлены предметы быта крестьян-старообрядцев, изделия традиционных семеновских промыслов, ведь мастера занимались не только хохломской росписью, но и другими видами искусства. Отдельная экспозиция посвящена советскому поэту родом из Семеновского района Борису Корнилову. А еще один зал – тому, как город жил во времена СССР.

Площадь Бориса Корнилова

С именем поэта Корнилова связано еще одно место – небольшая площадь, где недавно появился благоустроенный сквер.

Музейно-туристической центр «Золотая хохлома»

С виду это не музей, а терем. Живут в нем всевозможные предметы, расписанные хохломой.

Знаете ли вы, что первая роспись не была такой яркой? В ней преобладали темные оттенки. Предметы была, некоторым из которых больше сотни лет, выставлены в одном из залов.

Но посетителей, как правило, впечатляет другой зал – с гигантскими предметами.

Еще один сюрприз ждет в «Царской комнате», которая наполнена современными изделиями. Здесь, к примеру, есть «зеленая хохлома» – особый вид орнамента, который художники разработали для русской̆ певицы, исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной.

Музей «Дом Семена ложкаря»

Музей «Дом Семена ложкаря», открытый в 2013 году, представляет собой культурное пространство, воссоздающее атмосферу крестьянского быта конца 19 века, с богатой коллекцией изделий местных мастеров и интерактивными зонами, позволяющими посетителям погрузиться в традиции и культуру Керженского края.

Каждая комната в доме – это своеобразный зал. Сначала гостей знакомят с крестьянской комнатой, где воссоздан быт того времени. Половики на полу, русская печь, красный угол, всевозможные прихваты и ухваты, а также сушеные травы на стенах откидывают каждого гостя на сотню лет назад.

На втором этаже – светелка, где раньше девушки готовили себе приданое. По соседству со светелкой – экспозиция гармоней. Музыкальные инструменты здесь из разных стран и веков. Есть даже детские.

Лишь после осмотра этих помещений туристов ведут в сердце музея (по совместительству «крестьянский сеновал»), где выставлены всевозможные ложки. Наглядно показано, какой путь проходит брусок дерева от заготовки до конечного изделия.

Каждый побывавший в Семенове должен знать: ложкарное дело – это один из древнейших промыслов города, которым когда-то занимались почти все жители. В конце XIX века здесь производили до двухсот миллионов деревянных ложек ежегодно. Благодаря этому Семенов неофициально считался столицей ложкарного ремесла в России.