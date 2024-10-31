На директора турфирмы завели дело за двух забытых на горе туристов

Некоторые жители Приморского края называют гору Пидан прыщиком и удивляются, как там можно заблудиться. И тем не менее в октябре двое туристов здесь едва не погибли, отстав от группы. Этот инцидент заинтересовал Следственный комитет РФ. Краевое управление возбудило уголовное дело в отношении директора турфирмы из города Артем, которая организовала восхождение.

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Группа из 14 человек отправились покорять Пидан 19 октября. Первая половина путешествия прошла без происшествий, а вот во время спуска 54-летнюю женщину и ее 49-летнего брата по непонятной причине забыли. Ночь туристам пришлось провести на открытом воздухе, в результате дама получила обморожение. Обнаружила несчастных только утром следующего дня другая группа, которая поднималась на Пидан. Пострадавшую туристку поместили в палатку, попытались отогреть, вызвали спасателей. А после этого на носилках эвакуировали в безопасное место.

Уголовное дело возбуждено по по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«По неустановленной причине туристов оставили без сопровождения, подвергнув опасности. Маршрут не был зарегистрирован в установленном порядке, что вызвало сложности при поиске заблудившихся», – прокомментировали в прокуратуре Приморского края.

Санкции статьи предусматривают принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Кстати, насчет «прыщика» в отношении горы местные, конечно, погорячились. Высота Пидана – 1332 м. Подъем продолжительный – 4–5 часов – и довольно сложный.

«Во время восхождения вы столкнетесь со следующими трудностями: движение по лесной тропе и по большим камням, преодоление препятствий в виде крутых подъемов, бревен, бродов, при неосторожном движении возможны вывихи, растяжения», – предупреждают в одной из туристических инструкций.

Там же отмечается, что уже в октябре возможны снег и заморозки.

В сентябре TourDom.ru написал, что водитель, погубивший туристов на Алтае, отправится в колонию-поселение на 10 лет. 25 июля прошлого года 42-летний житель сел за руль ГАЗ-66 и повез группу из 16 свердловских туристов, в том числе 10 детей, от села Чемал к Каракольским озерам. При этом прав на управление грузовиком новосибирец не имел, что и привело к трагедии – погибли два человека.