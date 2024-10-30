Снежные места: куда отправиться на новогодние каникулы всей семьей

В новогодние праздники спрос почти всегда превышает предложение, а потому готовиться к долгим зимним выходным стоит уже сейчас. Мы подскажем вам несколько самых зимних направлений, где не заскучает ни ребенок, ни взрослый. И это не выезжая из страны.

Великий Устюг

Наверное, самое сказочное направление из возможных. Если вы планируете путешествие с детьми, в первую очередь стоит рассмотреть отдых в резиденции Деда Мороза. К минусам можно отнести огромное количество туристов не только со всей страны, но и из других стран.

Есть один плюс, который перекрывает вообще все минусы этого дальнего путешествия — ваш ребенок сможет лично встретиться с Дедом Морозом. Кроме того, в городе подготавливают развлечения на любой вкус — от фольклорных фестивалей до мастер-классов для любого возраста.

Байкал

Еще одно направление, которое подарит впечатления на весь следующий год. Большинство туристов, запланировавшие отдых на Байкале, отправляются в «Сибирскую Анапу» — поселок Листвянку. Здесь можно найти варианты размещения на любой кошелек, главное, заранее забронировать места. Зимой Байкал производит, наверное, самое невероятное впечатление, особенно при условии, что территорию, рассчитанную на посещение туристов, украшают к праздникам, чтобы полностью погрузить путешественников в атмосферу праздника в дикой природе.

Карелия

Край, где природа практически не тронута человеком. Заповедники ждут туристов в любом составе и с любым бюджетом. На территории Карелии около шестидесяти тысяч озер, огромное количество водопадов, а также бесконечные леса, которые точно произведут впечатление на детей, привыкших к бешеному темпу жизни в городе. Рекомендуем выбирать турбазу, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, которую создает этот удивительный край. Для тех, кто не может отказаться от цивилизации ни в каком виде, есть варианты размещения в Петрозаводске — столице республики.

Сочи

Поклонникам активного отдыха все же стоит рассмотреть для поездки Сочи. Конечно, бюджетным такой отдых не назовешь, однако именно сочинские горнолыжные курорты предоставляют сервис мирового уровня. Вы можете совместить сразу два вида отдыха — активный в горах и неспешный на берегу моря. Далеко не каждый год Сочи радует снегом, но если вы все же делаете упор на горы, вы не разочаруетесь, так как на случай недостаточного снежного покрова предусмотрено дополнительное снежное снабжение склона.