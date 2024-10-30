«Стал источником дохода». Путешественник заявил, что Алтай изменился

Известный путешественник Николай Костишин, который долгое время выбирал Алтай в качестве одного из любимых мест отдыха, заявил о своем решении больше не посещать этот регион. В интервью АБН24 он поделился разочарованием по поводу изменений, произошедших в последние годы.

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Костишин отметил, что некогда живописные пейзажи Алтая утратили свою привлекательность.

«Вместо зеркальных озер и живописных гор внимание теперь привлекают ограждения, асфальтированные дороги, заборы, стоянки и ужасная громкая музыка», — рассказал он.

Путешественник подчеркнул, что даже в горах можно столкнуться с ограждениями, поскольку земля принадлежит частным лицам.

Кроме того, Костишин выразил недовольство практикой аренды квадроциклов, которая, по его мнению, наносит серьезный ущерб окружающей среде.

«Алтай перестал быть местом силы и стал источником дохода для некоторых людей,» — добавил он.

Эти слова вызвали широкий резонанс среди любителей активного отдыха и защитников природы, которые также замечают негативные изменения в экосистеме региона. Костишин призвал к более бережному отношению к природе и сохранению уникального наследия Алтая.