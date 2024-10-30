На курортах Карачаево-Черкесии забронировали 85% мест на новогодние каникулы

Номерной фонд курортов Карачаево-Черкесии на новогодние каникулы забронирован на 85%, сообщается в Telegram-канале министерства туризма и курортов республики.

"На курортах КЧР уровень бронирования номерного фонда в новогодний каникулярный период 2024-2025 составил 85%. Традиционно самыми популярными туристическими дестинациями региона в горнолыжный сезон остаются курорты Домбай и Архыз, а также туркомплекс "Медовые водопады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на курортах республики функционируют 680 коллективных средств размещения.

Туристический поток в КЧР за шесть месяцев 2024 года составил около 1,5 млн человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода 2023 года. До конца года регион ожидает более 2,2 млн туристов.