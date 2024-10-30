Татарстан получит 168 млн рублей на развитие туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Из них 136,1 млн рублей поступят из федерального бюджета, а 31,9 млн — из республиканского, сообщили "Реальному времени" в Госкомитете Татарстана по туризму.

Эти средства будут направлены на поддержку проектов по развитию туристской инфраструктуры и продвижению событийных мероприятий. В рамках двух конкурсных отборов были поддержаны 34 проекта по развитию инфраструктуры и 2 проекта по поддержке мероприятий. Общая сумма распределенных средств составила 83,1 млн рублей.

17 октября раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор "Туризм.РФ" Сергей Суханов обсудили создание курорта в Лаишевском районе республики, который сможет принимать до 620 тыс. туристов ежегодно.

Казань за первые 8 месяцев 2024 года посетили 3,2 млн человек. Это значение превосходит прошлогодние результаты на 10,3%, рассказала на совещании директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Туристы оставили в городе 22,1 млрд рублей, что на 29,8% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.