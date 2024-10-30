«Тамбов – вовсе не курорт». Эксперт высказался о туристическом сборе

Власти Тамбовской области решили ввести туристический сбор в ряде населенных пунктов региона – в областной столице и райцентре Моршанске. Взиматься новый сбор будет с 1 января 2025 года. Несмотря на то, что решение региональных властей допускается с точки зрения федерального законодательства, введение туристического сбора в регионе вызвало непонимание как среди граждан, так и среди представителей отрасли. Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь указывает, что властям следовало бы сосредоточиться на расширении и улучшении туристической инфраструктуры, а не на введении новых сборов:

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«Обсуждения о положительных аспектах курортного сбора ведутся уже давно. Однако важный аспект, который часто игнорируется, – это пенсионеры. Люди на пенсии имеют четкие финансовые ограничения, и получается, что все пенсионеры, выезжающие в санатории и пансионаты в регионах с введенным сбором, должны платить его наравне с работающими. Почему этот вопрос не поднимается, остается непонятным.

Органы, рассматривающие данный вопрос, должны понимать, что путешествующие – это не только работающие люди, способные позволить себе дополнительные 50–100 рублей в день. У нас есть льготники, которые часто путешествуют на бесплатной основе, но все экскурсии являются платными. Следует выделить квоту для таких льготников, чтобы они не платили этот взнос.

С одной стороны, мы придаем приоритет развитию внутреннего туризма, а с другой – говорим о сборе средств на улучшение туристической инфраструктуры. Однако на эти цели уже выделяются средства из государственного бюджета. В концепции развития туризма предусмотрены определенные денежные средства, которые регионы получают. Поэтому программа, касающаяся курортного налога, выглядит не совсем корректно. Например, Тамбов и Моршанск – это вовсе не курорты.

Зачем же вводить этот налог, когда лучше развивать регион, основываясь на отчислениях от объема туристов, которые вы принимаете, исходя из качества размещения и информирования туристов об интересных мероприятиях на вашей территории? Информационные поводы, привлекающие внимание, могут дать хорошие финансовые результаты. Это принесет выгоду как туристическим фирмам, так и гостиницам, экскурсоводам, и, естественно, увеличит поступления в бюджет региона. Возможно, стоит сосредоточиться на развитии туризма, а не на введении сборов?..

Что касается туристической привлекательности регионов Центральной России, то, конечно, Тамбов не является курортом. Куда же ездят люди? В первую очередь, туристы выбирают туры выходного дня и предпочитают путешествовать в близлежащие районы, так как многие используют собственный транспорт.

Для повышения туристической привлекательности необходимо развивать не только инфраструктуру, но и музейное дело, экскурсионные программы и информационные поводы, которые будут привлекать людей из соседних регионов. Путешествовать можно по всей стране с различными целями: гастрономический туризм, фестивали, интересные мероприятия для детей и так далее.

Другой важный вопрос – это ценовая политика средств размещения и доступность транспорта. Это может быть собственный транспорт, поезд или самолет, но с увеличением цен ситуация становится все более сложной».