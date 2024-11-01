Новый гостиничный комплекс в Грозном может стать самым крупным в России

Многофункциональный гостинично-деловой комплекс Megapolis, который построят в районе имени Путина в Грозном, может стать самым крупным в России. В здании разместятся гостиница, бизнес-центр и фитнес-клуб с бассейном, на территории также предусмотрены торговая зона и парк.

«В пятом районе Грозного имени В.В. Путина начнется строительство самого крупного в России многофункционального гостинично-делового комплекса Megapolis. Реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест, а объем инвестиций составит более 7 миллиардов рублей», — сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе городской администрации.

Как рассказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, проектом предусмотрено возведение трех корпусов высотой от 15 до 25 этажей.

«В настоящий момент ведутся подготовительные работы по проектированию объекта», — уточнил он.

Комплекс Family будет рассчитан на семейный отдых с возможностью объединения номеров для больших семей, а для детей в нем предусмотрены игровые комнаты и классы с интерактивными архитектурными макетами. На территории также будет парк с прудом для комфортного отдыха.

В отдельном здании разместятся салоны красоты и первый в Чечне фитнес-клуб премиум-класса, в котором будут работать бассейн по олимпийским стандартам и гейзерные спа-комплексы.

Третья башня комплекса, Sputnik, станет центром предпринимательской деятельности. Инфраструктура комплекса, предназначенная для резидентов и посетителей бизнес-центра, также будет включать в себя собственную торговую улицу с магазинами, кафе, ресторанами и другими коммерческими объектами.

Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что строительство многофункционального гостиничного комплекса уже началось.

Соглашение о строительстве комплекса Megapolis было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ), прошедшего в Грозном в июле, мэром города Хас-Магомедом Кадыровым и основателем ГСК «Курорты Сочи» Натальей Абрамовой.