В Волжском Волгоградской области решили ввести туристический налог

Туристический сбор начнет действовать в городе-спутнике в 2025 году.

В среду, 30 октября, в Волжском состоялось заседание гордумы. Депутатами принят ряд решений и постановлений. Так, в соответствии с Налоговым кодексом РФ принято постановление, согласно которому с 1 января 2025 года будет введен туристический налог.

Поначалу сбор составит 1% от налоговой базы. Каждый следующий год он будет повышаться на процент. В 2029-м показатель достигнет максимального значения в 5%, сообщили в Волжской городской думе.

Подобный налог введен в Ростове-на-Дону, Суздале, Вологде и многих других городах. Он заменяет собой курортный сбор, который в качестве эксперимента действовал с 2018 года в Крыму, на Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях, а позднее – в Санкт-Петербурге.