Названы популярные направления в новогодние праздники

Тройку самых популярных направлений у россиян, планирующих поездки на Новый год, возглавляет Краснодарский край, далее идут Москва и Санкт-Петербург. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

© Парламентская газета

По его словам, доля бронирования по этим направлением составляет более 20%. Он также отметил, что ранее первое место по бронированию туров занимала Москва.

«Тройка открывается с Краснодарского края. Он сейчас первый по оценкам экспертов и онлайн-порталов, которые и сами бронируют, и ведут мониторинг. Этот регион серьезно прибавил в спросе, потому что и прибрежный кластер бронируется и выкупается, и, конечно, горный — прежде всего это Красная поляна», — сказал Барзыкин.

Вместе с тем первый вице-президент РСТ не исключил, что распределение спроса среди лидеров снова изменится.

Следом за лидирующей тройкой по популярности среди туристов идут Казань и Крым, продолжил он. Также к востребованным направлениям относится весь Северо-Запад России, Калининградская область, Великий Устюг и Золотое кольцо.

«В целом, несмотря на все экономические и прочие нюансы, наблюдается рост и бронирований, и продаж. Поэтому можно сказать, что прогноз Минэкономразвития в 91 миллион туристов за текущий год, конечно же, будет выполнен», — заявил Барзыкин.

В числе популярных направлений внешнего туризма на Новый год — Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.