В туриндустрии заявили о нехватке горнолыжных курортов

Многие отели горнолыжных курортов Сочи уже полностью забронированы, рассказала НСН Анастасия Самойлова.

Россиянам, которые выбирают для себя Сочи в качестве горнолыжного направления, стоит поторопиться с бронированием отелей, сообщила в пресс-центре НСН PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова.

«Мы знаем, что многие наиболее популярные отели уже заполнены на 100%. С бронированием отелей в горнолыжных курортах стоит ускориться», - сказала она.

В свою очередь генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов отметил, что нехватка отелей характерна для всех горнолыжных направлений, доступных россиянам.

«С горнолыжными курортами стоит ускориться не только в Сочи. Их сильно не хватает в виду отсутствия европейских курортов, которые удовлетворяли спрос любителей горных лыж из России. Сейчас попасть туда все сложнее, поэтому наши горнолыжники выбирают наши курорты и разбирают все достаточно быстро», - уточнил он.

Ранее Самойлова также рассказала «Радиоточке НСН», что в топ самых популярных российских направлений вошли Москва, Краснодарский край, Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская области и Карачаево-Черкесия.