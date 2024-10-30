Средний чек отдыха в Петербурге на одного путешественника в 2024 году вырос

За 3–4 дня турист в Санкт-Петербурге тратит примерно 42 тысячи. Такой средний чек в 2024 году обозначил заместитель генерального директора по информационной поддержке СПб ГБУ «Городское информационно-туристское бюро» Михаил Зак на пресс-ланче, организованном управляющей компанией WONE Hotels для обсуждения итогов туристического сезона 2024 года.

Он отметил, что в эту сумму не входят билеты до места отыха и обратно. В 2023 году этот же показатель составлял 36 тысяч рублей.

Представитель бюро уточнил, что за 9 месяцев 2024 года Петербург посетили около 8,7 млн туристов, из них иностранных всего порядка 587 тысяч. Среди трендов в туризме Санкт-Петербурга М. Зак отметил уход от сезонности: