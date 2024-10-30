Экотропы в заповедниках Северной Осетии закрыли до весны

В особо охраняемых природных территориях Северной Осетии из-за приближающейся зимы закрыли для посещения экологические тропы и туристические маршруты.

«Наступают холода, природа готовится к зиме. На экологических тропах становится скользко и опасно. В связи с завершением туристического сезона, сезонностью экологических троп и туристических маршрутов, в целях безопасности посетителей ФГБУ „Заповедная Осетия-Алания“ сообщает о закрытии экологических троп и маршрутов», — сообщается в телеграм-канале учреждения.

Под охраной ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания» находятся три особо охраняемых природных территории республики — Северо-Осетинский государственный природный заповедник, национальный парк «Алания» и государственный природный заказник федерального значения «Цейский».