В горном кластере Сочи появился еще один отель уровня пять звезд

Этот отель известен своей уникальной концепцией Life Balance, которая предусматривает инновационный подход к организации отдыха, когда забота о гостях начинается еще до их прибытия. Классификацию по 5-звездной категории провела компания "ХорекаЭкспертГрупп". Процедура проходила в несколько этапов и заняла с учетом подготовительного периода больше года.

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"Этот отель - один из наших самых востребованных средств размещения, который всегда славился безупречным сервисом. И мы рады, что действующая управленческая команда привела его к самой высокой квалификации. Это единственный в горах Сочи отель, обладающий столь мощной санаторно-курортной базой", - отметил генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

По словам Ольги Авдеевой, исполнительного директора управляющей компании "Васта Отель Менеджмент", достижение статуса "5 звезд" - это результат работы профессиональной команды отеля и внедрения собственных стандартов, составляющих концепцию Life Balance Hotel, которая реализуется с 2022 года.

"Российские отельеры получили возможность разрабатывать и реализовывать собственные стандарты, формировать различные услуги на базе отельной инфраструктуры, оперативно реагировать на меняющиеся запросы и предпочтения аудитории. Гостиницы из объектов размещения превращаются в настоящие точки притяжения с собственными концепциями и активностями. Это положительно сказывается на коммерческой деятельности, увеличивает доходность, а гости получают уникальный опыт", - рассказала Авдеева.

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Эта концепция представляет собой специально разработанную программу, которая позволяет не тратить время на планирование отдыха - персональный консьерж создаст индивидуальную дорожную карту, учитывая все пожелания и потребности, а также рекомендации профессиональных докторов. К услугам гостей современная клиника превентивной медицины с полноценным санаторно-курортным лечением.

Концепция также направлена не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Регулярно проводятся тренинги личностного роста, мастер-классы по осознанному потреблению. Для детей разработаны специальные оздоровительные программы разной продолжительности с индивидуально подобранными процедурами.

Генеральный менеджер отеля Елена Мосейчук отметила, что отель востребован круглый год в первую очередь у семейных туристов с детьми. Они составляют 45 % от общего количества гостей, большой интерес проявляют деловые туристы.

"Средняя годовая загрузка отеля остается высокой и достигает 74 %. Пик спроса приходится на январь и февраль, когда отель становится центром горнолыжного туризма благодаря тому, что вы можете выйти на трассу и потом спуститься на лыжах непосредственно к отелю", - рассказала она.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают отели разной категории звездности, в том числе два из них уровня 5 звезд. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Начиная с 2013 года курорт неоднократно признавался лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2024 году он вновь получил признание как лучший горнолыжный курорт 2023/2024 по версии Премии Ski Business Awards.