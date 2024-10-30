В первом муниципалитете Югры будет действовать туристический налог

Депутаты думы Нягани, где проживают более 60 тыс. человек, приняли решение о вводе на территории муниципалитета туристического налога с 1 января 2025 года. Об этом сообщается в материалах на официальном сайте органов местного самоуправления.

Ранее власти в других муниципальных образованиях Югры о вводе на своей территории туристического налога решений не принимали.

"Установить и ввести в действие с 1 января 2025 года туристический налог в размере 1% от налоговой базы на территории Нягани", - сказано в документе.

Налог будут начислять владельцам гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов. Обязательное условие - гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения.

В июле 2024 года Государственной думой были приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. Он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору. Налог будет относиться к местным налогам и вводиться в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.