В парке «Черное озеро» в Казани начали готовиться к Новому году
В ноябре начнется подготовка парка к Новому году.
«В ноябре начнутся работы по монтажу новогоднего оформления — точные сроки пока неизвестны», — рассказали в дирекции «БИЗНЕС Online».
В декабре, после прихода холодов, на этом месте зальют каток, который украсят световыми инсталляциями. В прошлом году подготовка к Новому году парка «Черное озеро» в Казани началась 15 ноября. В этот день завезли конструкцию для новогоднего оформления.
Ранее сообщалось, что вход в парк Голубые озера может стать платным.
В Казани придумали способ решения проблемы с нехваткой дворников.