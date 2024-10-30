В парке «Черное озеро» в Казани начали готовиться к Новому году

В ноябре начнется подготовка парка к Новому году.

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«В ноябре начнутся работы по монтажу новогоднего оформления — точные сроки пока неизвестны», — рассказали в дирекции «БИЗНЕС Online».

В декабре, после прихода холодов, на этом месте зальют каток, который украсят световыми инсталляциями. В прошлом году подготовка к Новому году парка «Черное озеро» в Казани началась 15 ноября. В этот день завезли конструкцию для новогоднего оформления.

Ранее сообщалось, что вход в парк Голубые озера может стать платным.

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