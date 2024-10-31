Проекты Москвы стали победителями премии в сфере туризма

Проекты Москвы стали победителями XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В различных номинациях наградами отмечены экспозиция «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» в павильоне «Умный город» на ВДНХ, AR-квест «Покорение космоса» и интерактивный маршрут «Архитектурные тайны прошлого: путешествие в дополненной реальности» в приложении «Узнай Москву», проект Мостуризма «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку», а также геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с Ваней Дмитриенко.

© РИА Новости

На участие в премии этого года было подано более 450 заявок из 62 регионов России.

«Все номинированные в этом году проекты Москвы были разработаны для горожан, которые не только любят путешествовать, гулять по столице и узнавать что-то новое, но и активно используют для этого современные технологии. Маршруты, экскурсии и квесты с дополненной реальностью позволяют погрузиться в историю уже привычных мест и получить совершенно новый опыт взаимодействия с пространством. А благодаря уникальной экспозиции, приуроченной к 30-летию Рунета, можно узнать, как в столице с 1994 года создавались и развивались технологии и ИТ-решения», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» гран-при премии получила уникальная образовательная экскурсия по «МетаВДНХ» с применением игровых механик. Метавселенная ВДНХ — это точная виртуальная копия главной выставки страны, созданная на основе 3D-модели из цифрового двойника Москвы, в которую с применением технологий игровой индустрии добавлены мельчайшие детали зданий и интерьеров. В год 85-летия ВДНХ возможность прогуляться по метавселенной выставки получили все пользователи Рунета. Участники экскурсии могут не выходя из дома совершить интерактивное путешествие во времени и узнать историю развития атомной промышленности, покорения космоса и технологий кинопроизводства а благодаря интерактивному формату — по-новому взглянуть на привычные и знакомые павильоны ВДНХ.

Гран-при в номинации «Лучшие современные цифровые технологии в туризме» получила экспозиция «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета» в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Первое место в этой же номинации у AR-квеста «Покорение космоса» — проекта, разработанного столичным Департаментом информационных технологий совместно с московским Музеем космонавтики и доступного в онлайн-гиде «Узнай Москву».

Экспозиция к 30-летию Рунета в павильоне «Умный город» на ВДНХ посвящена истории цифровизации Москвы. Сегодня Москва — один из самых умных мегаполисов мира, город, в котором технологии ежедневно помогают человеку. Многие москвичи уже не представляют свою жизнь без удобных сервисов, гаджетов и интеллектуальной городской среды. Однако всего 30 лет назад в Москве не существовало ни мобильного интернета, ни смартфонов, ни электронных услуг и сервисов. На выставке представлено более 30 интерактивных экспонатов, которые рассказывают, как на протяжении трех десятилетий в столице создавались и развивались цифровые решения и как вместе с ними менялись привычные сферы городской жизни. С момента открытия экспозицию уже посетили более 100 тысяч человек.

AR-квест «Покорение космоса» в мобильном приложении онлайн-гида «Узнай Москву» — первый интерактивный маршрут по московскому Музею космонавтики. Он позволяет больше узнать о космосе и посмотреть на легендарные ракеты, спутники и аппараты в дополненной реальности. Благодаря представленным 3D-моделям образцов космической техники пользователи могут представить себя, например, свидетелями запуска ракеты-носителя «Восток» или увидеть, как работает стыковочный агрегат, созданный для космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Второе место сразу в двух номинациях — «Лучший межрегиональный маршрут» и «Лучший туристический путеводитель» — получил проект Мостуризма «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку». Он открывает для путешественников уникальную возможность исследовать богатство как материального, так и нематериального культурного наследия, связывая два древних княжества — Владимирское и Московское. Участники могут погрузиться в атмосферу, полную удивительных историй и традиций, а также познакомиться с местными достопримечательностями и принять участие в увлекательных мастер-классах.

Проект «Москва + Владимирская область» реализуется в рамках инициативы «Повышение доступности туристских услуг» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с целью популяризации коротких межрегиональных поездок. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

В специальной номинации «Лучшая экскурсия в городе» за инновационный подход к созданию массовой городской экскурсии был отмечен маршрут «Архитектурные тайны прошлого: путешествие в дополненной реальности» в приложении «Узнай Москву». Он позволяет подробно изучить знаковые памятники прошлого и объекты архитектуры настоящего с помощью технологии дополненной реальности. Участники прогулки заново открывают для себя Москву XVIII–XIX веков, окунувшись в эпоху двухвековой давности. При этом можно рассмотреть трехмерные модели утраченных исторических памятников архитектуры, например Сухаревой башни и Красных ворот, а также представить, как менялась столица в разные годы.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» проводится с 2014 года. Она учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. За 10 лет премия стала значимым проектом для отечественного туризма, который способствует выявлению и поддержке лучших инициатив в этой сфере.