Из Ростова запустят морские рейсы в Крым и на Кубань

Ростовская область, 30 октября 2024. DON24.RU. Ростовская область закупит скоростные суда на подводных крыльях, которые будут курсировать в приморские города Донбасса, Крыма и Кубани. Об этом говорилось на заседании правительства региона, которое провел губернатор Василий Голубев.

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Закупки проводятся в рамках реализации планов по поэтапному наращиванию пассажирского флота. На международной транспортной выставке «Транспорт России – 2023» были подписаны соглашения о поставке в Ростовскую область судов на подводных крыльях.

В 2026 году поступит одно судно «Валдай 45Р» и один «Метеор 120Р». В 2027 году область получит два судна на подводных крыльях морского класса «Метеор М» вместимостью 110 человек.

Суда планируется использовать на морских линиях в Мариуполь, Керчь, Ялту и Анапу.