Курорт "Мрия" организует банные гастроли

1 ноября банный комплекс “Жар-Птица” приглашает всех на незабываемую White Party в честь своего двухлетия. Праздник продлится весь день, а гостей ждут welcome drink и угощения, розыгрыши, праздничные аромапарения и фотоконкурс белых простыней. А с 19:00 и вплоть до закрытия пространство комплекса станет открытым для свободного перемещения всех гостей, включая мужские и женские разряды, общий SPA-зал и парные.

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“Жар-Птица” продолжает удивлять: на этот раз в честь дня рождения в комплексе пройдут первые в индустрии «банные гастроли», которые проведет приглашённый пармейстер курорта премиум-класса “Мрия”* (Крым) в четыре, шесть и даже восемь рук с московскими пармейстерами “Жар-Птицы”! В просторных парных раскроются ароматы аутентичных крымскими трав, доставленных в Москву “с пылу с жару”: лаванды, чабреца, горного разнотравья, мяты, душицы и других.

Программа вечернего слота с 19.00 до 23.00 насыщенная: гостей ждет пенная вечеринка, чайная церемония, бьюти мастер-классы, DJ и танцы.

У гостей будет возможность выиграть призы: подарки от курорта премиум-класса “Мрия”, премиальную технику, сертификаты в рестораны, наборы косметики и многое другое.