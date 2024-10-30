В Нальчике подвели итоги санаторного сезона 2024 года

В санаториях Нальчика за 2024 год отдохнули приблизительно 40 тысяч человек. Для любителей оздоровительного отдыха в регионе доступны около двадцати оздоровительных учреждений.

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С января по сентябрь текущего года курорты столицы Кабардино-Балкарии приняли значительное количество гостей, что подтверждает высокий интерес к этому направлению.

В местных санаториях одновременно могут размещаться до пяти тысяч отдыхающих, которым предлагаются разнообразные процедуры, соответствующие их потребностям.

Помимо оздоровительных процедур, отдыхающие могут разнообразить свой досуг, посещая концерты и экскурсии по живописным местам республики.

Ранее стало известно, когда Верховный суд КБР рассмотрит иск о геноциде советского народа. Также в Нальчике прошла межрегиональная конференция врачей-онкологов.