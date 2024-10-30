Какие продукты иностранные туристы везут из России

Икра - для арабов, вяленая оленина - для китайцев, русское пиво - для индийцев. Что еще везут из Москвы? Ведь мало кто из них возвращается, не прихватив съедобных сувениров. О самых необычных и наиболее популярных подарках рассказали столичные гиды.

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Торт со сгущенкой

В 2015 году кулинарным символом столицы стал ореховый торт со сгущенкой "Москва", а в 2017-м появились и конфеты "Москва", вкус которых многим напоминает детство. Теперь же к ним можно взять еще и чай "Москва", аромат и вкус которого москвичи и приезжие выбрали минувшим летом, продегустировав множество разных купажей. Победил чай на основе черной и красной смородины, земляники, лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина. С сентября его подают во многих ресторанах и кофейнях города, а сейчас стойки "Московское чаепитие" стали появляться и в магазинах.

"Гости, как правило, выбирают чай в красивых сувенирных упаковках в виде матрешки или в берестяной упаковке с изображением Кремля и Покровского собора. Большой интерес у иностранцев вызывает чай из облепихи. Они пробуют его в ресторанах, а потом ищут этот уникальный русский сбор в магазинах, чтобы привезти домой в подарок", - поделилась наблюдениями гид-переводчик Анна Белоусова.

Каждое место в городе ассоциируется у туристов с определенным вкусом. Например, после посещения Измайловского кремля иностранцы часто покупают сбитень - старинный русский напиток с медом, пряностями и травами.

"После экскурсий по старинным церквям обязательно идем в монастырские трапезные, где многие покупают пирожки. Это неизвестное прежде им слово они произносят с ударением на второй слог", - продолжает Анна Белоусова.

Пользуется популярностью у туристов и, кажется, забытое многими пирожное "Картошка". Правда, и тут иностранцев часто привлекает не столько вкус, сколько забавное для них название.

"В качестве сувениров часто берут медовуху, квас, халву в шоколаде, зефир, мармелад, кедровые орешки и мед", - добавила гид.

"Аленка" и петушки на палочке

По мнению экскурсовода Светланы Крессовой, сладости - это возможность не только попробовать традиционные кондитерские изделия, но и соприкоснуться с историей. Ведь в Москве есть сладости, которые пережили столетия и дошли до нашего времени, как, например, хрустящие шоколадные шарики с кремом "Ну-ка отними!" родом из СССР, или созданное к 300-летию дома Романовых печенье "Юбилейное", выпускаемые "Красным Октябрем".

Нередко туристы покупают печатные пряники, петушки на палочках, разноцветные монпансье в жестяных баночках. Приезжие из стран Ближнего Востока ищут так называемый Russian honey cake, или медовик. А туристы из Индии и Китая часто берут пастилу, зефир и шоколад "Аленка".

А вот в пирожном "Картошка" иностранных туристов, похоже, больше привлекает необычное для них название "Когда мы гуляем с туристами пешком по острову Балчуг - со стороны храма Христа Спасителя, Патриаршего моста, ГЭС-2, - доходим до старого здания фабрики "Красный Октябрь" на Берсеневской набережной. Я всегда рассказываю, что именно здесь придумали шоколадные пластинки, которые можно было послушать на фонографе, тортик "Поцелуй меня" и те самые конфеты "Мишка косолапый". Под конец добавляю: "Вам, наверное, захотелось их попробовать?" и в этот момент достаю сладкие презенты - вручаю каждому", - делится экскурсовод Полина Гурьянова.

По следам "Мишки косолапого"

Как делают знаменитый шоколад и другие сладости, можно увидеть во время тематических экскурсий проекта "Открой#Мос-пром". Сегодня посетить цеха кондитерской фабрики "Бабаевский" можно бесплатно. Там покажут, как изготавливаются шоколадные конфеты "Мишка косолапый" и "Красная Шапочка", торт "Птичье молоко", тот же шоколад "Аленка".

Кроме того, туристы могут попасть в Музей Истории Шоколада и Какао (МИШКа) в кондитерском концерне "Бабаевский" и на выставку "Роза Эйнема" в архитектурном комплексе бывшей фабрики "Красный Октябрь", посетить мастер-классы по созданию конфет с орехами, цукатами и сухофруктами в кондитерском бутике.