В Новосибирске ввели туристический налог

Совет депутатов Новосибирска принял решение о вводе на территории города туристического налога с 1 января 2025 года. Решение принято в ходе сессии в двух чтениях.

"Когда мы просматривали идеологию этого проекта, мы исходили из того, что это будет адресное финансирование именно на модернизацию, благоустройство туристических маршрутов", - сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По данным департамента финансов и налоговой политики, доходы от введения налога составят ориентировочно 200 млн рублей. Решение о введении налога во втором чтении поддержали 39 депутатов, один проголосовал против, еще двое воздержались.

Плательщиками налога станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники средств размещения. Ставка налога утверждена в 2025 году - 1%, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы. При этом ставку утверждает муниципалитет в соответствии с налоговым кодексом, но не менее 100 рублей за суточное проживание.

Туристический налог не будет распространяться на людей со статусом героев СССР и РФ, полных кавалеров Ордена Славы, Героев Труда, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и членов их семей, ветеранов и инвалидов боевых действий, жителей Новосибирской области, членов многодетных семей.