На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества

Новый пешеходный маршрут появился на Куликовом поле. Экологическая тропа Русского географического общества (РГО) соединила ключевые достопримечательности музея-заповедника.

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Ее открытие прошло в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции "Зеленая Дубрава".

Экотропа начинается в селе Монастырщино на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы. Первая точка маршрута - у алтарной части храма Рождества Пресвятой Богородицы. Вместе с директором музея-заповедника "Куликово поле" Владимиром Гриценко представители РГО и ЕВРАЗА - инициаторы и спонсоры проекта создания сети экотроп в России - перерезали красную ленточку и первыми отправились любоваться природой этого исторического места. От Монастырщино - к месту слияния Дона и Непрядвы и дальше - в эпицентр поля Куликовской битвы. Это уже вторая экотропа здесь - первую открыли в 2022 году, она связывает музей Куликовской битвы с полем сражения.

- Нам очень важно, чтобы потрясающий потенциал природы Верхнего Дона, скрытый сегодня для посетителя, был должным образом представлен и давал ответ и взрослому, и ребенку, почему здесь происходили столь важные для страны события, - подчеркнул Владимир Гриценко.

Он сообщил, что открытие экотропы РГО, связавшей памятные объекты села Монастырщино с полем сражения, - первый этап в реализации большой программы празднования 650-летия Куликовской битвы. К юбилею сражения появится новый комплекс "Русское поле", который расскажет о большой исследовательской работе музея-заповедника и его предшественников, восстановлении лесостепи Куликова поля и традиционных форм природопользования:

"высветит памятное место и как поле битвы, на котором князь Дмитрий Донской вынудил сражаться Мамая, и как поле жизни, не теряющее сил к возрождению спустя века, вдохновляющее и окормляющее многие поколения", заметил Гриценко.

К юбилею сражения появится новый комплекс "Русское поле", который расскажет о работе музея-заповедника

Сейчас на всем пути экомаршрута установлены информационные стенды, рассказывающие о Доне и Непрядве, упомянутых в летописях и ставших географическим ориентиром поля Куликовской битвы, о животных и растениях, составляющих местную лесостепь, о находках археологов.

Пятикилометровый маршрут гости прошли за полтора часа. Говорят, почувствовали атмосферу этого места. А чтобы совсем уж сродниться с первым ратным полем, сразу после экскурсии вышли на старт акции "Зеленая Дубрава". Более 20 лет специалисты Рослесозащиты выращивают саженцы дубов и вместе с волонтерами восстанавливают дубраву, где ждал своего часа Засадный полк русского войска, принесший победу Дмитрию Донскому в сражении с Мамаевой Ордой. Сегодня, впрочем, территория самого этого урочища уже восстановлена, посадки дубов продолжаются в долине реки Смолки и у балки Рыбий Верх, где располагались левый и правый фланги русского войска.

Тем временем

26 октября прошел завершающий сезон день акции "Зеленая Дубрава". В этом году сотрудники лесхозов Тульской и Липецкой областей подготовили для Куликова поля пять тысяч саженцев дубов. В акции "Зеленая Дубрава" приняли участие более 300 волонтеров. Каждый может высадить на Куликовом поле дерево в честь воинов Дмитрия Донского, в память о своих предках или близких, вставших на защиту Отечества.