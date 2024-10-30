Как и где провести зимние праздники с пользой и хорошим настроением

Новый год не за горами. Пора планировать его начало. Неслучайно же говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. А что если под бой курантов загадать желание в сказочном зимнем лесу, например, в Карелии?

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Этот удивительный край прекрасен в любое время года. Но зимой Карелия предстает совсем в ином свете. Засыпанные снежной пудрой просторы, скованные сверкающим льдом многочисленные озера, еловые лапы, укрытые белым покрывалом, свежий морозный воздух... Все это погружает в атмосферу сказки и волшебства, а дарованные самой природой богатства позволяют насладиться настоящей русской зимой.

Неслучайно Петр Первый предпочитал отдых именно в зимней Карелии. Император уж точно знал в этом толк! И сегодня в России можно отдохнуть по-царски. В зимней Карелии много мест, где стоит побывать. А провести праздник незабываемо, весело и с пользой можно, к примеру, на берегу реликтового озера Янисъярви, что в переводе с финского означает "заячье озеро", самого древнего в Европе.

Поселок Вяртсиля находится в 322 километрах от Петрозаводска, вблизи знаменитого города Сортавала. Там, вдали от городского шума, можно хотя бы ненадолго забыть о суете и вернуться в детство, к традиции наряжать елку игрушками, водить хоровод вокруг нее и читать стихи Деду Морозу, который за это достанет из большого мешка подарок. А традиционные зимние забавы уж точно понравятся и взрослым, и детям.

Здесь можно покорить горки, покататься на снегоходах или лыжах, на "ватрушках". Кстати, снаряжение не нужно везти с собой, все можно взять в аренду на месте. По лесным тропинкам с опытным проводником на снегоходах можно подняться на Рысью гору. С возвышенности открывается красивый вид на лес и видна граница с Финляндией.

А после прогулки на морозе можно насладиться настоящей русской баней с березовым или дубовым веником. Как же приятно после парилки окунуться в прохладную купель Янисъярви!

Вокруг бесчисленные озера затянуты плотным льдом. Их называются ламбушки. По рассказам бывалых, в них водятся уникальные щуки весом до 25 килограммов. Здесь можно поймать и настоящего северного судака, это одна из самых дорогих и чистых рыб, выросших в естественной среде. А потом приготовить улов самостоятельно или, к примеру, доверить это дело опытным поварам.

А какая там кухня - пальчики оближешь! Такие блюда, как в Карелии, трудно найти где-то в другом месте. Их готовят по карельским национальным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Попробовать их можно, к примеру, в популярном у туристов экологическом отель-клубе "Гардарика". Он находится у самого берега Янисъярви, а его необычное название переводится как "страна городов". Скандинавы сначала называли так северные земли, затем стали именовать всю Русь.

- Именно рыба составляет основу блюд карело-финской кухни. Например, судак из озера Янисъярви, приготовленный на пару, запомнится нежным вкусом наисвежайшей рыбы, - рассказывают повара отель-клуба. - Гости часто заказывают салат из лосося со сливочным соусом. Ну и, конечно, нужно непременно попробовать калитки - ржаные пирожки с традиционной начинкой из пшена, картофельного пюре или лесных ягод (морошки, черники, брусники).

В тесто калиток добавляют интересные ингредиенты, да и по способу лепки они отличаются от привычных нам пирожков. И вкус у них необычный - попробовав одну, хочется вторую. Кстати, рецепт калитки можно увезти с собой. Зимой проводят мастер-классы по выпечке, которые интересны людям всех возрастов.

Так что, выбирая маршрут для зимнего путешествия, непременно стоит задуматься о Карелии. А новогодний отдых в той же "Гардарике" может подарить волшебные впечатления и зарядить бодростью и позитивом на целый год.