Сочинский санаторий продолжает улучшать номера к заезду гостей

Рабочая группа санатория «Аврора» города-курорта Сочи оптимизирует процесс взаимодействия гостиничного хозяйства, в котором трудятся администраторы, портье, горничные, с технической службой и отделом приема и размещения гостей. Об этом сообщается на сайте администрации края.

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«Скорость и качество подготовки номеров к заезду гостей – один из ключевых показателей, который влияет на рейтинг отеля, его выручку и возвратность отдыхающих. К тому же в этом процессе задействованы одни из самых дефицитных работников во всех средствах размещения – горничные. Сейчас только 10-15 процентов людей, которые приходят на эту должность, имеют необходимые для нее навыки. Внедрение современных технологий и оптимизация процесса заселения позволит существенно улучшить общую производительность и качество обслуживания, а также облегчить труд и повысить квалификацию персонала», – сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

В рамках проекта «Бережливый регион» санаторий «Аврора» планирует сократить время на подготовку номера к заезду, его комплектацию, а также на выполнение заявки по необходимому ремонту. Кроме того, улучшения затронут процесс передачи информации между службами о готовности номеров к приему гостей.

Для этого команда проекта уже проанализировала общие параметры работы, определила ошибки сотрудников, проблемы и потери в процессе. В их числе технические неисправности, не регламентированное время выполнения операций, отсутствие единой схемы действий персонала и стандартизации процессов, медленная коммуникация между службами.

Региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» и проекта «Бережливый регион». Специалисты института развития помогают крупным, средним компаниям и социальным организациям оптимизировать процессы, минимизировать все виды потерь и увеличивать выручку.

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